Собственники нижегородской гостиницы "Россия" предложили построить часовню в Александровском саду Бизнес

Собственники нижегородской гостиницы "Россия" предложили построить часовню в Александровском саду. Об этом стало известно в ходе круглого стола на тему воссоздания гостиницы "Россия" на Верхневолжской набережной 24 декабря 2019 года.

Собственник здания, в частности, управляющий партнер компании ООО "Сервис-отель Максим Полазнов рассказал, что уже разработан "предварительный" проект создания часовни в Александровском саду.



"На месте здания гостиницы "Россия" раньше был храм Георгия Победоносца. Учитывая, что здание нужно восстановить в том виде, в котором оно есть, планируется построить рядом, в Александровском саду, элемент того храма, который здесь был - часовню. Это будет сооружение высотой около 30 метров. Это точная копия одной из башен храма в стиле "нарышкинского барокко". Проект согласован с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием", - сказал Максим Полазнов.

По словам представителя компании "Сервис-отель", но с администрацией Нижнего Новгорода проект еще не согласован, это лишь инициатива.

Участники круглого стола предложили компании-инвестору согласовать возведение часовни с разработчиками проекта благоустройства Верхневолжской набережной и Александровского сада, а также установить в память о храме мемориальную доску на здании самой гостиницы.



"Концепия часовни плоха по определению. Часовня для русского человека — это место памяти, где он может перекреститься и свечку поставить. В центре города в таких местах нет необходимости. Даже храмы кремля не заполнены! У нас на периферии вокруг церкви народ стоит во время праздников, а на Рождественской, например, там десять человек в праздники. Есть необходимость не в месте поклонения, а в месте памяти, и эта память может быть реализована не в виде кирпича и часовни, а в виде современного арт-объекта", - высказала свою точку зрения учредитель ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов" Александра Шарова.



Напомним, директор института урбанистики Нижнего Новгорода Зоя Рюрикова заявила о том, что если концепция и проект будут подготовлены за зимний период, то в 2020 году начнутся работы по благоустройству Александровского сада и Верхневолжской набережной.

Ранее сообщалось, что гостиница "Россия" может стать жилым домом.