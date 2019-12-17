Технопарки Группы ГАЗ, "Дробмаш" и "Саров" получат 1,7 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область привлечет 1,65 млрд рублей на три новых технопарка на базе Группы ГАЗ, ЗАО "Дробмаш" в Сарове. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя результаты реализации нацпроектов в Нижегородской области.

Эти технопарки создаются в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В этом году минэкономразвития РФ отобраны три промышленных технопарка Нижегородской области - это технопарки на базе Группы ГАЗ, ЗАО "Дробмаш", и технопарк "Саров". По количеству прошедших отбор промышленных технопарков в этом году наш регион занимает первое место по России. В результате проделанной работы нам удалось привлечь из федерального бюджета более 1 млрд рублей, а также 650 млн рублей частных средств, которые будут направлены на создание этих технопарков", - заявил Глеб Никитин.

"Более того, в декабре уже досрочно перечислен первый транш субсидии на создание промтехнопарка на базе ЗАО "Дробмаш" в размере 253 млн рублей. Средства пойдут на приобретение уникального высокотехнологичного оборудования для оснащения цехов коллективного пользования для резидентов технопарка", - продолжил губернатор.

"Все технопарки – это площадки, максимально подготовленные для использования бизнесом, позволяющие предпринимателям реализовать свои проекты в кратчайшие сроки, - подчеркнул Глеб Никитин. - Бизнесу не нужно заботиться о проведении электричества и других инженерных коммуникаций, получать дополнительные согласования. Площадка технопарка уже будет готова для запуска бизнес-проекта, оснащена необходимым оборудованием, это позволит инвесторам экономить и деньги, и, что не менее важно, свое время".

Напомним, что на территории ГАЗf планируется реализовать проект "Электротранспорт", наладив производство инновационного электротранспорта ГАЗ и компонентов для него.

Промышленный технопарк на территории завода Дробмаш в Выксе предусматривает производство горно-шахтного оборудования, оборудования для молочных хозяйств, а также выпуск специальных контейнеров и печей для газостатирования.

Существующий технопарк "Саров" подавал заявку на увеличение своих энергетических мощностей, что позволит резидентам технопарка развивать новые производства, а также даст возможность привлекать новые предприятия.

По данным регионального минпрома, планируется, что к 2024 году резидентами этих трех промышленных технопарков станут 43 малых и средних предприятий. Это позволит открыть более 1 000 новых рабочих мест в регионе и привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет региона более чем на 1,5 млрд рублей.

Напомним, что Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по решению губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".