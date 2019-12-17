Модельная библиотека открылась в Дзержинске Общество

Модельная библиотека открылась в Дзержинске 24 декабря 2019 года в рамках национального проекта "Культура".

В библиотеке им. Ю.Гагарина (бульвар Химиков, 3) был проведен комплексный капитальный ремонт: отремонтирован фасад, полностью заменена кровля, входная группа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Внутри библиотеки осуществлен полный косметический ремонт, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и компьютерное. В библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг.

Модельная библиотека - многофункциональный центр культурного развития. В рамках работ по его созданию модернизируется внутреннее пространство библиотеки: увеличивается площадь для читателей, приобретается мебель и современное оборудование. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность создания таких культурных центров.

"В рамках нацпроекта "Культура" в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время", - отметил Глеб Никитин.

"2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти 9 миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более 10 лет. Также в рамках проекта "Цифровая культура" мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям", - добавил глава региона.

12 декабря 2019 года первая модельная библиотека открылась в Выксе. В учреждении было установлено мультимедийное оборудование, организована сенсорная комната, увеличено пространство для читателей, в том числе и для работы за компьютером, подключен высокоскоростной интернет с выходом на Национальную электронную библиотеку. Пополнился и книжный фонд. На данный момент закуплено более 2000 новых изданий, среди которых универсальные энциклопедические, классическая литература и популярная подростковая. До конца года еще одна модельная библиотека откроется в Гагине.

В 2020 году в регионе в рамках нацпроекта откроются еще три модельные библиотеки. Они будут созданы на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки г.о.г. Чкаловск и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.