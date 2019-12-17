Гостиницу "Россия" перепрофилируют в жилой дом за 1,5 млрд рублей Бизнес

Фото: ООО "Сервис-Отель"

Около 1,5 млрд рублей потребуется на перепрофилирование гостиницы "Россия" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде, после чего этот объект станет многофункциональным комплексом "Волжский откос". Об этом в ходе круглого стола на тему воссоздания гостиницы "Россия" сообщила директор ООО "Сервис-отель" (компания-собственник здания гостиницы) Вера Терещенкова.

Многофункциональный комплекс "Волжский откос" — это здание с общественными пространствами на первом этаже и жилыми на остальных.

При этом сейчас пока не ясно какие именно помещения общественного назначения будут на первом этаже. Это станет известно после разработки коммерческой концепции.

Общая площадь жилых помещений составит 10 тысяч кв. метров. Продажа квартир, по словам инвестора, стартует в марте 2020 года.

Проект также предусматривает двухуровневую подземную парковку на 191 машиномест.

Напомним, что здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.

"Сервис-Отель" принял решение перепрофилировать здание в многофункциональный центр, однако управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) установило запрет на эти действия, поскольку здание является объектом культурного наследия.

В результате ряда судебных споров, суд встал на сторону "Сервис-Отеля" и разрешил компании переоборудовать данный ОКН.