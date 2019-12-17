Жители аварийного дома в Дзержинске получили ключи от новых квартир Общество

Жители аварийного дома № 36 по ул. Грибоедова в Дзержинске получили ключи от новых квартир 24 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Это произошло в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в Дзержинске переехали из аварийных домов в новые квартиры 16 семей, еще семь - получили компенсации.

"Благодаря участию города в национальном проекте нам удалось расселить дома №36 по улице Грибоедова и №11 по улице Восточная. Справились мы с этой задачей чуть больше, чем за полгода. Жители получили сертификаты на покупку жилья или ключи от новых квартир, которые их полностью устраивают. С каждой семьей предварительно обсуждали их пожелания, показывали разные квартиры. Нам было важно отработать с каждой семьей индивидуально. Приятно, что последние ключи мы вручили именно в канун Нового года. Дзержинск только в начале пути по реализации национального проекта, но уже работает на опережение. Мы настроены на дальнейшую работу", - подчеркнул мэр Дзержинска Иван Носков.

С начала года в Нижегородской области расселено 6,27 тысяч кв.м. аварийного жилья при целевом показателе национального проекта 3,09 тысяч кв.м. (202,91%), переселено 422 человека вместо 180 (234,44%).

"Благодаря федеральной поддержке на 2019 и 2020 годы регион получил на расселение ветхого и аварийного жилья 973,72 млн рублей. Сегодня программа 2019 года перевыполнена. Важно, что переселение происходит в том числе в новостройки. Тем самым мы существенно обновляем жилищный фонд в регионе. Это является одним из главных преимуществ программы и стимулирует развитие жилищного строительства в Нижегородской области", - сказал заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Мудров.

Напомним, что на заседании правительства, которое провел 20 декабря 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, исполнение в регионе нацпроекта "Жилье и городская среда", в том числе и в части расселения непригодных для проживания домов, признано надлежащим.