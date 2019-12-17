Как поддержать нижегородских талантливых детей: Глеб Никитин провел профильное заседание Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 24 декабря 2019 года провели заседание попечительского совета при правительстве Нижегородской области по развитию региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Как отметил Глеб Никитин, на сегодняшний день в регионе функционирует 361 организация дополнительного образования, включая спортивные и музыкальные школы и школы искусств. По итогам прошлого года юные нижегородцы заняли более 350 призовых мест во всероссийских и международных научно-технических конкурсах, художественных фестивалях, спортивных и туристических соревнованиях.

"Сейчас мы подводим итоги года, анализируем свою работу и понимаем: несмотря на богатый и результативный опыт Нижегородской области по развитию детских талантов, наша система должна быть переформатирована с учётом тех задач, которые поставлены в поручениях и указах президента Российской Федерации и в национальном проекте "Образование". Именно эти функции мы возлагаем на созданный региональный центр "Вега", который на областном уровне должен реализовывать деятельность, аналогичную той, которую ведет образовательный центр "Сириус", - добавил Глеб Никитин.

По опыту сочинского "Сириуса"

Глеб Никитин и Елена Шмелева 24 декабря также проверили работу регионального центра "Вега" (ул. Алексеевская, 22А/38).

Центр развития способностей и талантов у детей и молодежи был создан в рамках национального проекта "Образование" в 2019 году, взяв за основу работы опыт сочинского "Сириуса".

В базовых учреждениях создаются лаборатории, например, по астрономии, физике, химии, робототехнике, 3Д-моделированию, ИТ. Есть даже такие направления как аэродинамические исследования.

"Много педагогов из Нижегородской области приезжало к нам в "Сириус" для повышения квалификации. Как совместить планы по выбору проектов с планами по развитию региона, мы и должны обсудить на заседании попечительского совета. Только реальная, а не школьная задача может увлечь человека и помочь ему рано определиться с профессией. Сегодня ребята в 8-9 классе уже задумываются о своей специализации. Надо приучать университеты, компании и наших студентов-выпускников включаться в эту работу с командами. Потому что команда – это мотивация, помноженная на труд и возможности", - подчеркнула руководитель фонда "Талант и успех".