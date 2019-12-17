Глеб Никитин проверил работу нижегородского регионального центра "Вега" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 24 декабря 2019 года проверили работу регионального центра "Вега" (ул. Алексеевская, 22А/38). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центр развития способностей и талантов у детей и молодежи был создан в рамках национального проекта "Образование" в 2019 году. Нижегородская область стала одним из 16 пилотных регионов страны, где был создан подобный центр. Региональный центр организует деятельность по распределенной модели с использованием баз пяти ведущих государственных образовательных организаций: детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный", Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области, Детско-юношеский центр "Олимпиец", Лицей-интернат "Центр одаренных детей".

Глеб Никитин и Елена Шмелева осмотрели лаборатории регионального центра "Вега" на базе Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области. В ходе посещения лаборатории цифровых измерений глава региона предложил участнику творческого объединения "Проектная экология" Владиславу Кудрявцеву провести мониторинг состояния воды Волги в районе Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул губернатор, на создание центра было выделено почти 220 млн рублей.

"За этот год мы выполнили все целевые показатели. В рамках деятельности регионального центра было организовано обучение сотрудников в сочинском "Сириусе" и разработаны программы дополнительного образования. Проведено 12 профильных тематических смен, в которых приняли участие более 5200 детей. Это победители и призеры областных, всероссийских и международных мероприятий. Производится закупка оборудования по трем направлениям: наука, искусство и спорт", - сказал Глеб Никитин.

В базовых учреждениях создаются лаборатории, например, по астрономии, физике, химии, робототехнике, 3Д-моделированию, ИТ. Есть даже такие направления как аэродинамические исследования.

"Задачу ориентироваться на опыт сочинского "Сириуса" поставил перед нами президент России Владимир Путин. Президент подчеркнул, что нам нужно добиться того, чтобы каждый ребёнок мог найти и реализовать себя, открыть свои таланты, свой дар, который, безусловно, есть у всех. Мне хочется поблагодарить фонд "Талант и успех" и лично Елену Шмелеву за поддержку в этом направлении", - подчеркнул губернатор.

"С первых программ "Сириуса" мы наблюдаем детей, которые подготовлены нижегородскими педагогами. Присутствие примерно равное по всем трём направлениям: спорт, наука и искусство. И, конечно, мы с удовольствием следим за успехами наших выпускников. Нижегородская область стала одной из первых, в которой заявили программу развития регионального центра, встраивая её в широкий план социально-экономического развития. Мы сегодня с Глебом Сергеевичем уже много говорили о планах по созданию научно-образовательного центра, привлечению высокотехнологичного бизнеса и его включению в работу с одарёнными школьниками и студентами. Это то, что поможет сделать инновационный научно-технологический центр, и даст возможность динамично развиваться тем детям, которые могут идти быстрее, делать больше и проявляют повышенную мотивацию", - сказала Елена Шмелева.