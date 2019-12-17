Обвиняемый в покушении на оборот наркотиков бывший нижегородский полицейский пойдет под суд Происшествия

Обвиняемый в покушении на оборот наркотиков бывший нижегородский полицейский пойдет под суд. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 24 декабря 2019 года.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника отдела (по контролю в сфере легального оборота наркотиков) Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь действующим сотрудником полиции, вступил в сговор с лицом, ранее судимым за оборот наркотических средств, для сбыта наркотиков через закладки (тайники) на территории Нижнего Новгорода путем продажи при помощи мобильных приложений с использованием мессенджеров в Интернете.

Кроме того, подельники договорились о порядке создания интернет-магазина по продаже наркотических средств.

В феврале 2018 в районе п. Березовая Пойма подельник полицейского, располагая полученными от него сведениями, которые тому стали известными в связи с выполнением служебных обязанностей, обнаружил три свертка с наркотическим средствами, после чего перевез их в подвальное помещение по ул. Кировской Нижнего Новгорода, где хранил в целях дальнейшего сбыта.

Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. У подельника полицейского изъято более 2 кг наркотических средств.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области полицейский из органов внутренних дел уволен в августе 2018 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал.

На основании совокупности собранных по уголовному делу доказательств в настоящее время уголовное дело в отношении бывшего полицейского направлено в суд.

В отношении второго фигуранта расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, молодая нижегородка получила 7 лет колонии за сбыт наркотиков.