Последние новости рубрики Происшествия
25 декабря 2019 09:15  [2] Обвиняемый в покушении на оборот наркотиков бывший нижегородский полицейский пойдет под суд
24 декабря 2019 13:08  [213] Нижегородка получила 7 лет колонии за сбыт наркотиков
24 декабря 2019 12:04  [230] Трем пассажирам маршрутки понадобилась медпомощь после ДТП с Volvo на пр.Гагарина
24 декабря 2019 11:51  [2425] Женщина погибла под колесами трамвая маршрута №8 в Нижнем Новгороде
24 декабря 2019 10:23  [271] Иномарка столкнулась с автобусом на ул. Фруктовой в Нижнем Новгороде
23 декабря 2019 16:55  [711] Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в балахнинском лесу
23 декабря 2019 15:55  [265] Почти 150 единиц оружия пытались провезти пассажиры нижегородского метро в 2019 году
23 декабря 2019 15:38  [293] Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао
23 декабря 2019 13:56  [1666] Массовое ДТП на Бору: пострадали трое детей, четырехлетний мальчик погиб, - версия УГИБДД
23 декабря 2019 12:50  [466] Суд вынес приговор в отношении иностранца, не сообщившего о возможном теракте в Кстове
Происшествия

Обвиняемый в покушении на оборот наркотиков бывший нижегородский полицейский пойдет под суд

25 декабря 2019 09:15  [2] Происшествия

Обвиняемый в покушении на оборот наркотиков бывший нижегородский полицейский пойдет под суд. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 24 декабря 2019 года.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника отдела (по контролю в сфере легального оборота наркотиков) Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь действующим сотрудником полиции, вступил в сговор с лицом, ранее судимым за оборот наркотических средств, для сбыта наркотиков через закладки (тайники) на территории Нижнего Новгорода путем продажи при помощи мобильных приложений с использованием мессенджеров в Интернете.

Кроме того, подельники договорились о порядке создания интернет-магазина по продаже наркотических средств.

В феврале 2018 в районе п. Березовая Пойма подельник полицейского, располагая полученными от него сведениями, которые тому стали известными в связи с выполнением служебных обязанностей, обнаружил три свертка с наркотическим средствами, после чего перевез их в подвальное помещение по ул. Кировской Нижнего Новгорода, где хранил в целях дальнейшего сбыта.

Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. У подельника полицейского изъято более 2 кг наркотических средств.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области полицейский из органов внутренних дел уволен в августе 2018 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал.

На основании совокупности собранных по уголовному делу доказательств в настоящее время уголовное дело в отношении бывшего полицейского направлено в суд.

В отношении второго фигуранта расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, молодая нижегородка получила 7 лет колонии за сбыт наркотиков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2019 13:08  [213] Нижегородка получила 7 лет колонии за сбыт наркотиков
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph