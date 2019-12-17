Нижегородский предприниматель подозревается в контрабанде леса в крупном размере Бизнес

Нижегородский предприниматель подозревается в контрабанде леса в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления 25 декабря 2019 года.

Сотрудниками Нижегородской таможни возбуждено два уголовных дела в отношении 43-летнего нижегородца. Уголовные дела заведены по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) и по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, нижегородец является учредителем и генеральным директором одной из фирм. Он занимался торговлей лесоматериалами – экспортировал бревна из необработанной березы, предназначенной для производства шпона. Товар он декларировал на Дзержинском и Кировском таможенных постах Нижегородской таможни и вывозил в Китай.

Таможенным органам предприниматель заявлял в декларациях недостоверные сведения об условиях поставки при экспорте товара. Он умышленно в течение трех лет занижал таможенную стоимость товара, что влияло на размер таможенных платежей.

В итоге уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму почти 2,7 млн рублей.

Рыночная стоимость вывезенных лесоматериалов составила 48,3 млн рублей. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По факту уклонения от уплаты ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту вырубки деревьев в Тоншаевском районе на 2 млн рублей.