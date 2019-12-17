Уголовное дело возбуждено по факту вырубки деревьев в Тоншаевском районе на 2 млн рублей Общество

Уголовное дело возбуждено по факту вырубки деревьев в Тоншаевском районе на 2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 декабря 2019 года.

Так, полицейскими установлен факт незаконной рубки в Шайгинском участковом лесничестве деревьев породы береза, сосна, ель в объеме не менее 400 куб. метров. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее сообщалось, что житель Бора может получить до 4 лет за незаконную вырубку 29 деревьев.