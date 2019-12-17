Разработка ПСД на рекультивацию свалок в Богородске и Первомайске началась в Нижегородской области Общество

Свалка в Богородске Фото: правительство Нижегородской области

Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалок в Богородске и Первомайске началась в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проведение работ предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Министерство экологии и природных ресурсов области уже определило подрядчика, который займется подготовкой документации.

По итогам аукциона стоимость проведение проектно-изыскательских работ на Богородской свалке составит 4 млн рублей, в Первомайске – 8,85 млн рублей. Закончить работы подрядчик обязан в первом случае до 30 октября 2020 года, во втором – до 1 мая 2020 года.

"Всего в этом и следующем году мы планируем разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию четырех свалок. Кроме Первомайска и Богородска проектно-изыскательские работы выполнят еще на двух свалках в Нижнем Новгороде", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также отметил, что на проведение проектно-изыскательских работ из бюджета региона в 2019 году выделено 5,7 млн рублей, в 2020 году на эти цели планируется направить 51,3 млн рублей.

"Всего в рамках нацпроекта в 2024 году мы планируем ликвидировать семь крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин во время визита на шламонакопитель "Белое море" отметил, что опыт рекультивации трех нижегородских объектов накопленного экологического вреда: "Черная дыра", "Белое море" и "Игумново" в рамках федеральной программы "Чистая страна" национального проекта "Экология" получил хорошую оценку на федеральном уровне.

Также Глеб Никитин поручил региональному министерству экологии и природных ресурсов усилить в 2020 году экологический надзор в части образования несанкционированных свалок.