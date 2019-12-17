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Политика

Глеб Никитин поручил усилить экологический надзор за свалками в Нижегородской области

19 декабря 2019 15:34  [2] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному министерству экологии и природных ресурсов усилить в 2020 году экологический надзор в части образования несанкционированных свалок.

"Ликвидация свалок - это одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами в рамках реализации нацпроекта "Экология". И в регионе необходимо не просто ликвидировать незаконные места размещения отходов, но и не допускать их повторного возникновения. Для этого необходимо усилить контроль за вывозом мусора. В особенности – строительных отходов, чтобы они не попадали в леса и овраги. Тут необходимо тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы привлекать нарушителей природоохранного законодательства к ответственности", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также напомнил, что в этом году по его поручению из бюджета дополнительно муниципалитетам было выделено 100 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Кроме того, более 1 млрд рублей планируется потратить в 2020 году на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Речь идет о ликвидации следующих объектов: полигон ТБО "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и свалка промотходов "Черная дыра". Большая часть средств будет направлена на работы по ликвидации свалки промышленных отходов "Черная дыра".

При этом на полигоне "Игумново" и шламонакопителе "Белое море" основной объем работ уже выполнен.

Ранее сообщалось о том, что исследования на шести вновь выявленных объектах накопленного экологического вреда стартовали в Нижегородской области. В список приоритетных объектов вошли пруды-накопители кислых гудронов, мазутохранилище открытого типа и полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, свалка промышленных отходов в Павлове, свалка промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске и хранилище кислых гудронов у пос. Лесная поляна в Нижнем Новгороде.

Отметим, что наиболее частыми жалобами нижегородцев в социальной сети интернете стали проблемы с вывозом ТКО.

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