Последние новости рубрики Культура и отдых
25 декабря 2019 12:15  [34] Глеб Никитин поздравил с наступающими праздниками гостей нижегородской "Губернаторской елки"
24 декабря 2019 09:54  [588] Двухэтажный экскурсионный автобус начнет ездить по Нижнему Новгороду 26 декабря
23 декабря 2019 16:23  [243] Председатель Думы Дзержинска Сергей Попов вручил призы победителям городских соревнований
23 декабря 2019 10:45  [266] Герда, Чучуня и королева Мышильда: новогодние представления для детей в Нижнем Новгороде
21 декабря 2019 11:55  [732] Гала-концерт всероссийского фестиваля музыкантов-народников "Мастерство" состоится в Нижнем Новгороде 22 декабря
20 декабря 2019 11:55  [295] Победителей конкурса к 25-летию городской Думы наградили в Дзержинске
20 декабря 2019 10:40  [457] Смартфон разыграют в универмаге "Сормовские Зори" 21 декабря
19 декабря 2019 14:45  [434] Массовый забег Дедов Морозов пройдет в Нижнем Новгороде 29 декабря
19 декабря 2019 14:29  [296] Нижегородская экспертная платформа музея Святослава Агафонова объявила детский конкурс рисунков
19 декабря 2019 12:48  [420] Новогодняя ярмарка откроется на пл.Горького
Культура и отдых

Глеб Никитин поздравил с наступающими праздниками гостей нижегородской "Губернаторской елки"

25 декабря 2019 12:15  [34] Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 декабря 2019 года поздравил гостей ежегодного новогоднего представления "Губернаторская елка". В мероприятии, которое прошло в концертном зале "Юпитер", приняли участие 1400 детей со всего региона. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, добившиеся результатов в учебе, спорте и творчестве.

Все участники представления посмотрели новогоднюю музыкальную сказку "Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза" и получили подарки.

"Я очень рад видеть здесь столько замечательных, одарённых ребят. Знаю, что вы приехали сюда из разных районов нашей Нижегородской области. И каждый из вас в уходящем году в чём-то отличился – в учёбе, спорте, творчестве. Вы ещё маленькие, но уже большие молодцы! Обязательно нужно помогать тем, кому трудно. Иногда помочь можно даже добрым словом – не забывайте говорить их своим воспитателям, учителям, друзьям, тем, кто идёт с вами по жизни рядом. Ведь без дружбы и взаимопомощи прожить невозможно. Добро же, которые вы сделали другим, обязательно вернется", - сказал губернатор детям.

Напомним, новогодние представления для детей стартовали в нижегородских театрах на этой неделе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph