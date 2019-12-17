Глеб Никитин поздравил с наступающими праздниками гостей нижегородской "Губернаторской елки" Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 декабря 2019 года поздравил гостей ежегодного новогоднего представления "Губернаторская елка". В мероприятии, которое прошло в концертном зале "Юпитер", приняли участие 1400 детей со всего региона. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, добившиеся результатов в учебе, спорте и творчестве.

Все участники представления посмотрели новогоднюю музыкальную сказку "Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза" и получили подарки.

"Я очень рад видеть здесь столько замечательных, одарённых ребят. Знаю, что вы приехали сюда из разных районов нашей Нижегородской области. И каждый из вас в уходящем году в чём-то отличился – в учёбе, спорте, творчестве. Вы ещё маленькие, но уже большие молодцы! Обязательно нужно помогать тем, кому трудно. Иногда помочь можно даже добрым словом – не забывайте говорить их своим воспитателям, учителям, друзьям, тем, кто идёт с вами по жизни рядом. Ведь без дружбы и взаимопомощи прожить невозможно. Добро же, которые вы сделали другим, обязательно вернется", - сказал губернатор детям.

Напомним, новогодние представления для детей стартовали в нижегородских театрах на этой неделе.