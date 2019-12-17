Дзержинск продолжит реализацию ППМИ в 2020 году Общество

Дзержинск продолжит реализацию проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ) в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

Соответствующее решение было принято депутатами на последнем заседании Гордумы.

На конкурсный отбор, который проведет правительство Нижегородской области, планируется подготовить семь программ (проектов). Предварительно их необходимо одобрить на общих собраниях жителей населенных пунктов городского округа.

Реализация программ благоустройства будет осуществляется на условиях софинансирования: часть средств предоставляют региональный и местный бюджеты, и часть средств - население и спонсоры.

Город участвует в региональном проекте по поддержке местных инициатив с 2016 года.

В этом году в Дзержинске реализовано пять различных проектов благоустройства - ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино, ремонт проезжей части на ул.Полевой в поселке Гавриловка, установка двух спортивно-игровых площадок - в поселке Горбатовка на улице Весенней и в поселке Желнино на улице Советской, а также устройство детской игровой площадки в поселке Пыра на улице Болотной. Общая сумма средств, выделенная на реализацию этих проектов из бюджетов, а также жителей и спонсоров составила 6,6 млн рублей.

Прием заявок участников конкурсного отбора на будущий год будет осуществляться администрацией Дзержинска до 31 января 2020 года.