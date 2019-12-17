Житель Бора получил 10 лет колонии за покушение на убийство трех человек Происшествия

39-летний житель Бора получил 10 лет колонии за покушение на убийство трех человек. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 25 декабря 2019 года.

Следствием и судом установлено, что 18 марта 2018 года в дневное время в квартире дома по ул. Тургенева г. Бор подсудимый, приревновав свою сожительницу, обвинив ее в неверности, ударил ножом в грудь. 36-летняя женщина выбежала из кухни и попыталась скрыться от нападавшего. Мужчина, преследуя потерпевшую, догнал ее в прихожей и нанес еще одно ножевое ранение в живот.

Находившиеся в это время в квартире их знакомые мужчина и женщина поочередно, желая пресечь противоправные действия агрессивного мужчины, помогли потерпевшей выбежать из квартиры. При этом, они сами также пострадали. Благодаря тому, что одной из потерпевших удалось выбежать из квартиры, она успела вызвать скорую помощь и полицию. В кратчайшие сроки нарушитель был задержан, а всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они остались живы.

Ранее мужчина уже был судим за совершение ряда преступлений, а том числе: убийство, грабежи и угроза убийством.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что состоящий на учете житель Воскресенского района подозревается в покушении на убийство дочери и родителей, позднее он был задержан.