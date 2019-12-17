Появилось новое объявление о продаже "Ночлежки Бугрова", но за более высокую цену

Новое объявление о продаже объекта культурного наследия "Ночлежный дом Бугрова", расположенного по адресу: ул. Рождественская, 2, появилось в сети. Оно размещено на сайте gipernn.ru.
Акцент в объявлении делается на расположение и архитектуру здания.
"У подножья Нижегородского кремля между двух церквей продается удивительное здание с необыкновенной историей. Дом расположен на второй линии Нижне-Волжской набережной и возведен таким образом, что видны волжские дали и противоположный берег реки", - говорится в описании.
Отмечается, что в здании сделан современный ремонт и "отличные коммуникационные системы". При этом в нем сохранились витражные окна девятнадцатого века и чугунные витые лестницы каслинского литья, добавляет автор объявления.
"Отреставрированные стены из красного кирпича, отлаченные и отшлифованные, напоминают стены Венецианской застройки. Это здание нельзя назвать элитным - оно сакральное", - отмечает продавец здания.
В заключение, он заявляет, что на просмотр нужно записываться заранее, из-за того, что "очень много желающих".
Стоимость здания составляет 420 млн рублей.
Ранее агентство сообщало, что "Ночлежка Бугрова" уже выставлена на продажу. В объявлении говорится, что историческое здание продается собственником за 378 млн рублей.
Напомним, ранее в здании планировалось разместить элитный велнес-клуб (прим. велнес - это легкий фитнес) "Рождественский".
СПРАВКА:
"Ночлежка Бугрова" - историческое здание, расположенное по улице Рождественской, 2 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В этом доме располагалась ночлежка, описанная в пьесе Максима Горького "На дне".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+