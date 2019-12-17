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Общество

Появилось новое объявление о продаже "Ночлежки Бугрова", но за более высокую цену

25 декабря 2019 15:55  [84] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новое объявление о продаже объекта культурного наследия "Ночлежный дом Бугрова", расположенного по адресу: ул. Рождественская, 2, появилось в сети. Оно размещено на сайте gipernn.ru.

Акцент в объявлении делается на расположение и архитектуру здания.

"У подножья Нижегородского кремля между двух церквей продается удивительное здание с необыкновенной историей. Дом расположен на второй линии Нижне-Волжской набережной и возведен таким образом, что видны волжские дали и противоположный берег реки", - говорится в описании.

Отмечается, что в здании сделан современный ремонт и "отличные коммуникационные системы". При этом в нем сохранились витражные окна девятнадцатого века и чугунные витые лестницы каслинского литья, добавляет автор объявления.

"Отреставрированные стены из красного кирпича, отлаченные и отшлифованные, напоминают стены Венецианской застройки. Это здание нельзя назвать элитным - оно сакральное", - отмечает продавец здания.

В заключение, он заявляет, что на просмотр нужно записываться заранее, из-за того, что "очень много желающих".

Стоимость здания составляет 420 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что "Ночлежка Бугрова" уже выставлена на продажу. В объявлении говорится, что историческое здание продается собственником за 378 млн рублей.

Напомним, ранее в здании планировалось разместить элитный велнес-клуб (прим. велнес - это легкий фитнес) "Рождественский".

СПРАВКА:

"Ночлежка Бугрова" - историческое здание, расположенное по улице Рождественской, 2 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В этом доме располагалась ночлежка, описанная в пьесе Максима Горького "На дне".

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