Провалы в грунте образовались под опорами метромоста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Провалы в грунте образовались под опорами метромоста в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.

Грунт провалился со стороны Московского вокзала "в результате отвода ливневых вод с поверхности моста".

В администрации добавили, что на данный момент движение по метромосту безопасно. Провалы будут засыпаны до пятницы.

Напомним, что Нижний Новгород получит межбюджетные трансферты на берегоукрепление участка около метромоста. Средства будут выделяться Нижнему Новгороду из областного бюджета в течение двух лет – город получил соответствующее гарантийное письмо от правительства Нижегородской области.