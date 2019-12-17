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Экономика

Регион вдвое перевыполнил ключевой показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - Глеб Никитин

25 декабря 2019 17:48  [57] Экономика

Регион вдвое перевыполнил ключевой показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги реализации нацпроекта в регионе 25 декабря 2019 года.

"В регионе увеличилась доля малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки - показатель вырос на 22%, что выше запланированного в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Сейчас в регионе насчитывается порядка 1300 предприятий-экспортеров", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что Нижегородская область стала первым регионом в стране, где в 2018 году в рамках пилотного проекта Российского экспортного центра был внедрен механизм экспортной акселерации – это сопровождение экспортеров на всех этапах выхода на новые зарубежные рынки.

"На данный момент в программе принимают участие 56 нижегородских предприятий - это 2-й результат в стране после Москвы. 11 компаний по итогам акселерации уже заключили экспортные контракты на поставку пробных партий товаров", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года по 12 направлениям социально-экономического развития.

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