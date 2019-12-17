Последние новости рубрики Политика
25 декабря 2019 17:51  [301] "Сама суть нацпроектов идеально совпадает с задачами МСУ", – Дмитрий Барыкин
23 декабря 2019 10:22  [424] "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч", - Андрей Турчак
22 декабря 2019 09:12  [415] "С каждым годом в вашем арсенале появляются все новые технологии", - Глеб Никитин
20 декабря 2019 16:53  [656] "Активная работа по совершенствованию областного законодательства будет продолжена", - Евгений Лебедев
20 декабря 2019 15:15  [752] Глеб Никитин предложил забрать у муниципалитетов на уровень региона строительство школ и детсадов: что изменится?
20 декабря 2019 09:17  [647] "Главным результатом вашего труда был и остается покой своих сограждан, защита людей от различных угроз", - Глеб Никитин
19 декабря 2019 15:34  [328] Глеб Никитин поручил усилить экологический надзор за свалками в Нижегородской области
19 декабря 2019 15:09  [561] Андрей Турчак и Глеб Никитин обсудили развитие Започаинья
19 декабря 2019 14:13  [377] Нижегородский парламент одобрил переход на выборы депутатов Гордумы по одномандатным округам
19 декабря 2019 11:08  [246] "Главный законодательный итог года - обеспечение важнейших социальных обязательств", - Денис Москвин
Политика

"Сама суть нацпроектов идеально совпадает с задачами МСУ", – Дмитрий Барыкин

25 декабря 2019 17:51  [301] Политика

"Считаю, что сама суть инфраструктурных нацпроектов – развитие территорий в интересах жителей – идеально совпадает с задачами местного самоуправления", - заявил председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, участвующий в торжественном мероприятии на Нижегородской ярмарке, в рамках которого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги 2019 года.

"И в миллионном Нижнем Новгороде, и в 30-тысячном райцентре именно МСУ играет важную роль в решении наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей. При этом финансирование из вышестоящих бюджетов в рамках нацпроектов стало практически для всех территорий прекрасной возможностью развития", - добавил он.

Дмитрий Барыкин отметил, что "именно в 2019 году нижегородцы наиболее активно включились в общественный контроль за созданием комфортной городской среды".

"В будущем году мы ожидаем максимального вовлечения горожан в тему нацпроектов", - сказал он.

Председатель Гордумы заявил, что считает формат губернаторского послания с подведением итогов 2019 года, установкой планов по ключевым направлениям Стратегии, а также по исполнению нацпроектов на 2020 год оптимальным.

"Были акценты на непростых моментах, но речь выдержана в конструктивном духе и не лишена оптимизма. Это не просто характеризует стиль работы – это ровно то, что сегодня необходимо услышать аудитории, от чьих управленческих решений зависит результат", - сказал Дмитрий Барыкин.

"Будущий год должен стать для Нижнего Новгорода не просто работой над ошибками. Это должен быть год нового подхода к работе в нацпроектах.  Городские власти должны показать максимально ответственный подход и искреннюю заинтересованность в развитии инфраструктуры. Жители Нижнего Новгорода ждут высокого качества работ и соблюдения сроков", - считает председатель Гордумы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph