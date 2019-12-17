"Сама суть нацпроектов идеально совпадает с задачами МСУ", – Дмитрий Барыкин Политика

"Считаю, что сама суть инфраструктурных нацпроектов – развитие территорий в интересах жителей – идеально совпадает с задачами местного самоуправления", - заявил председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, участвующий в торжественном мероприятии на Нижегородской ярмарке, в рамках которого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги 2019 года.

"И в миллионном Нижнем Новгороде, и в 30-тысячном райцентре именно МСУ играет важную роль в решении наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей. При этом финансирование из вышестоящих бюджетов в рамках нацпроектов стало практически для всех территорий прекрасной возможностью развития", - добавил он.

Дмитрий Барыкин отметил, что "именно в 2019 году нижегородцы наиболее активно включились в общественный контроль за созданием комфортной городской среды".

"В будущем году мы ожидаем максимального вовлечения горожан в тему нацпроектов", - сказал он.

Председатель Гордумы заявил, что считает формат губернаторского послания с подведением итогов 2019 года, установкой планов по ключевым направлениям Стратегии, а также по исполнению нацпроектов на 2020 год оптимальным.

"Были акценты на непростых моментах, но речь выдержана в конструктивном духе и не лишена оптимизма. Это не просто характеризует стиль работы – это ровно то, что сегодня необходимо услышать аудитории, от чьих управленческих решений зависит результат", - сказал Дмитрий Барыкин.

"Будущий год должен стать для Нижнего Новгорода не просто работой над ошибками. Это должен быть год нового подхода к работе в нацпроектах. Городские власти должны показать максимально ответственный подход и искреннюю заинтересованность в развитии инфраструктуры. Жители Нижнего Новгорода ждут высокого качества работ и соблюдения сроков", - считает председатель Гордумы.