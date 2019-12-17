Интерактивную карту нацпроектов создали в Нижегородской области Общество

Глава региона Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчета о развитии области на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года презентовал интерактивную карту, на которой в режиме реального времени показаны стройки и другие работы в рамках национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Публичный проект создан по принципу системы, с помощью которой органы власти контролируют исполнение национальных проектов на местах.

"Национальные проекты – это невероятный шанс на изменения. И мы должны максимально аккуратно, максимально рачительно подойти к использованию этих ресурсов. Поэтому в июне мы запустили собственную разработку системы контроля реализации национальных проектов, которая переросла в систему контроля всех проектов в Нижегородской области. Сейчас у меня, а также у всех членов правительства есть полная картина их исполнения. В режиме реального времени можно увидеть, в каком состоянии находятся те или иные проекты, в том числе и региональные, которые мы ведем вне рамок национальных проектов", - рассказал Глеб Никитин.

В качестве примера глава региона привел благоустройство парка имени Гайдара в Арзамасе по нацпроекту "Жилье и городская среда" (программа "Формирование комфортной городской среды"). На карте указаны описание благоустройства, технико-экономические показатели, объем финансирования, текущий статус. Во время строительства веб-камера позволяет мониторить, насколько активно там идут работы. Глеб Никитин сообщил, что на текущий момент в систему уже занесено более 1400 проектов и зарегистрировано более 1000 пользователей.

"В этой системе уже работают все органы исполнительной власти. В декабре прошли обучение, и уже сейчас включаются муниципалитеты. Призываю всех руководителей МСУ активизироваться в этом направлении. Важно, чтобы контроль происходил online, а не через отчеты на бумаге и заполнение баз данных. Это наша внутренняя кухня, которой я с вами делюсь, чтобы вы понимали, как мы действуем. Но она не должна быть достоянием чиновников. На основе системы мы сделали и публичную карту, чтобы каждый житель Нижегородской области имел возможность узнать, что происходит рядом с его домом, когда, наконец, будет отремонтирована школа, больница, какие дороги были сделаны в этом году, а какие будут в следующем", - сказал Глеб Никитин.

"Задачу информировать и вовлекать граждан в контроль за реализацией национальных проектов перед нами поставил президент России Владимир Путин. На интерактивной карте представлена детализация по строительству и ремонту дорог, больниц, инженерных сетей. Видно, как возводятся социальные объекты, расселяются аварийные дома, благоустраиваются парки и скверы, ликвидируются свалки. Всего на карту нанесено уже более 7,5 тысяч объектов, информация по ним регулярно обновляется и дополняется. И, конечно, каждый нижегородец может там написать свой отзыв, который мы непременно отработаем и дадим обратную связь", - резюмировал глава Нижегородской области.

С сегодняшнего карта доступна всем пользователям сети Интернет на специально созданном сайте.