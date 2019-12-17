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Экономика

На 6% больше: 4,3 млрд рублей будет направлено на поддержку сельского хозяйства Нижегородской области в 2020 году

26 декабря 2019 11:13  [80] Экономика

Поддержка АПК Нижегородской области в 2020 году будет увеличена на 6% за счет средств областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Всего на поддержку организаций агропромышленного комплекса предусмотрено порядка 4,3 млрд рублей, в том числе свыше 3 млрд рублей выделено из областного бюджета и 1,2 млрд рублей – из федерального бюджета", - уточнил Глеб Никитин.

По данным министерства сельского хозяйства Нижегородской области, в 2020 году продолжат работу все действующие меры господдержки агропромышленного комплекса: субсидии на развитие молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства, на 1 га посевных площадей сельскохозяйственных культур, развитие элитного семеноводства, плодоводства, производства льна-долгунца, мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения и другие. Также будут работать льготное кредитование организаций АПК, поддержка технического и технологического переоснащения.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии в 2019 году увеличили производство овощей.

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