Нижегородские аграрии значительно увеличили производство сельхозкультур Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские аграрии в 2019 году значительно увеличили производство сельхозкультур. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В 2019 году в Нижегородской области произведено 1,2 млн тонн зерна (105,9% к уровню 2018 года), картофеля – 840 тысяч тонн (110,9%), овощей – 196,1 тысяч тонн (104%), сахарной свеклы – 448,3 тысяч тонн (149,1%).

"В этом году мы увеличили господдержку сельского хозяйства из областного бюджета на 26%", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Всего в 2019 году сельхозтоваропроизводителям области перечислено 4,2 млрд рублей субсидий, в том числе 2,9 млрд рублей - из областного бюджета и 1,3 млрд рублей – из федерального бюджета", - добавил он.

"Господдержка была направлена, в том числе и на новые для Нижегородской области направления, например, создание промышленных плантаций черной смородины, - пояснил губернатор. - Всего в 2019 году нижегородские аграрии заложили более 40 га многолетних насаждений – яблонь, черной смородины, жимолости, земляники. По итогам года произведено более 500 тонн плодово-ягодной продукции, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году".

"Рост производства сельхозпродукции – это не только дополнительные доходы агропредприятий, что помогает улучшить условия труда работников хозяйств. Важно, что это также позволяет сделать более доступными для нижегородцев экологически чистые продукты питания местного производства. Чем выше конкуренция среди производителей, тем меньше экономических предпосылок для роста цен для потребителей", - подчеркнул Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, в 2019 году господдержка была направлена на развитие молочного и мясного скотоводства, в частности, строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, развитие садоводства и льноводства, мелиорацию, приобретение сельхозтехники и оборудования, улучшение жилищных условий сельских жителей, строительство объектов газификации и водоснабжения в сельской местности и др.

Напомним также, что в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе был разработан проект "Экспорт продукции АПК". Он предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до $492 млн к 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".