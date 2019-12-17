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Культура и отдых

"До 2024 года мы намерены построить 13 модульных ДК и 4 многофункциональных центра культуры", - Глеб Никитин

26 декабря 2019 11:19  [85] Культура и отдых

До 2024 года в 15 муниципалитетах Нижегородской области планируется построить 13 модульных домов культуры и 4 многофункциональных культурных центра, в которых будут библиотеки, киноконцертные и выставочные залы, мастерские, студии и другие учреждения для развития творческой самодеятельности. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, подводя итоги 2019 года.

Как отметил Глеб Никитин, в этом году в Нижегородской области в рамках национального проекта "Культура" создано 2 виртуальных концертных зала в Шахунье и Чкаловске. Благодаря этому проекту жители удаленных территорий смогут увидеть онлайн-трансляции знаковых федеральных и региональных концертов и других культурных мероприятий. В 2020 году будет создано еще три виртуальных концертных зала – в Первомайске, Заволжье и Выксе. В следующем году финансирование нацпроекта в Нижегородской области увеличится вдвое.

"Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не у всех есть возможность посетить учреждения культуры, досуга, паломнические места, как в самом Нижнем Новгороде, так и в области. В результате мы пришли к простому решению – запустить со следующего года бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется "Время музеев", - рассказал Глеб Никитин.

Также глава региона рассказал, что в следующем году будет запущен еще один проект – "Театральный поезд": 4 нижегородских государственных театра, Нижегородская государственная филармония им. М.Ростроповича и Губернский оркестр будут регулярно гастролировать по области и выступать на местных площадках.

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