"Красное Сормово" до ноября 2021 года построит для ГТЛК по опционному контракту девять судов Бизнес

Фото: Пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) в рамках опционного соглашения с "Государственной транспортной лизинговой компанией" до ноября 2021 года построит первые девять сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской судоверфи.

Опцион на заключение договоров по строительству 20 сухогрузов проекта RSD59 стороны подписали в середине сентября текущего года. Сейчас "Красное Сормово" и ГТЛК заключили соглашение в рамках этого опциона на строительство первых девяти сухогрузов, строительство которых начнется в сентябре 2020 года. Передача первых танкеров заказчику состоится до ноября 2021 года. В отношении каждого судна заключен отдельный договор.

В пресс-службе добавили, что подписание договоров на строительство оставшихся 11 теплоходов планируется во втором полугодии 2020 года.

"Завод "Красное Сормово" и ГТЛК сотрудничают уже на протяжении четырех лет. Ранее завод построил две серии судов данного проекта, на текущий момент продолжается строительство третьей серии из 11 сухогрузов. В частности, четвертое из этой серии судно завод спустил на воду 12 декабря текущего года.