Завод "Красное Сормово" планирует построить для ГТЛК 20 сухогрузов RSD59 Бизнес

Фото: С сайта Красного Сормова

Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) планирует построить для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 20 сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской судоверфи.

В настоящее время стороны подписали опцион на заключение договоров по строительству данных сухогрузов. Теперь в отношении каждого судна будет заключен отдельный договор.

Как пояснили в пресс-службе, первые девять судов ГТЛК получит уже в 2021 году, а остальные - в 2022 году.

Напомним, что сейчас между "Красным Сормово" и ГТЛК действует контракт на строительство 11 судов проекта RSD59. Стороны подписали его в конце марта 2019 года. Контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года. Первый сухогруз данной серии построен в конце июля.

Ранее нижегородский завод также построил серию из четырех сухогрузов RSD59 для ГТЛК. Контракт был завершен в конце июля 2019 года.