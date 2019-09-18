Завод "Красное Сормово" планирует построить для ГТЛК 20 сухогрузов RSD59

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Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) планирует построить для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 20 сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской судоверфи.
В настоящее время стороны подписали опцион на заключение договоров по строительству данных сухогрузов. Теперь в отношении каждого судна будет заключен отдельный договор.
Как пояснили в пресс-службе, первые девять судов ГТЛК получит уже в 2021 году, а остальные - в 2022 году.
Напомним, что сейчас между "Красным Сормово" и ГТЛК действует контракт на строительство 11 судов проекта RSD59. Стороны подписали его в конце марта 2019 года. Контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года. Первый сухогруз данной серии построен в конце июля.
Ранее нижегородский завод также построил серию из четырех сухогрузов RSD59 для ГТЛК. Контракт был завершен в конце июля 2019 года.
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