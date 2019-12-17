Восемь нижегородцев получили удостоверения общественных экологических инспекторов Политика

Восемь нижегородцев получили удостоверения общественных экологических инспекторов. В пресс-службе правительства региона сообщили, что всего в 2019 году в ряды общественных инспекторов приняты 17 человек.



"Мы рады, что желающих стать общественными инспекторами все больше. Надеюсь, что люди, успешно прошедшие испытания, станут нашими соратниками в борьбе за экологическое благополучие региона. Они могут помочь оперативно выявлять нарушителей природоохранного законодательства, что позволит нам сократить образование несанкционированных свалок, а это способствует достижению целевых показателей нацпроекта "Экология", - сказал министр экологии региона Денис Егоров.

Для успешной сдачи экзамена они должны были ответить на вопросы комиссии и показать глубокие знания предмета - экологического законодательства, а также большое желание способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основная задача общественного экологического инспектора - фиксировать признаки правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Соответствующие документы они должны направлять в органы муниципального контроля, где оценят, достаточно ли этих материалов для возбуждения дела. Если документов достаточно, то по факту нарушения возбудят дело об административном правонарушении, которое направят в региональное министерство экологии.

"Общественный контроль – это серьезный инструмент для оперативного решения проблемных экологических вопросов. Благодаря созданию этого института нарушителям будет сложнее уйти от ответственности", - сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что в планах регионального минэкологии проводить совместную работу с инспекторами по экологическому просвещению и работу с населением по реформе обращения с отходами.

Напомним, Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу в части экологического воспитания молодежи.

Ранее Глеб Никитин поблагодарил героев года Нижегородской области.