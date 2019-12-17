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Бизнес

Окна "Мой бизнес" открылись в 17 районах Нижегородской области

26 декабря 2019 13:03  [72] Бизнес

Окна "Мой бизнес" открылись в 17 муниципалитетах Нижегородской области: Павлове, Тоншаеве, Первомайске, Богородске, Сарове, Лукоянове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Шахунье, Красных Баках, Урене, Ковернине, Лыскове, Заволжье, Ваче и на Бору. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе.

По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в ближайшие месяцы окна "Мой бизнес" также откроются в городском округе Семеновский, Сергаче, Сосновском, Навашине, Перевозе.

"В перспективе такие окна появятся в каждом районе Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, центр и окна "Мой бизнес" - это "принципиально новый формат предоставления госуслуг для предпринимателей".

"За последние годы в Нижегородской области, как и в других регионах, была создана разветвленная сеть узкоспециализированных организаций по оказанию поддержки предпринимателям региона. Сегодня госуслуги в сфере бизнеса оказывают порядка 40 разных организаций", - напомнил Глеб Никитин.

"Центр и окна "Мой бизнес" заменят предпринимателям обращения в различные госструктуры: все услуги можно будет получить в одном месте, - подчеркнул губернатор. - Кроме того, сотрудники "Моего бизнеса" оказывают консультации по различным вопросам, связанным с ведением бизнеса, работе мер господдержки, помогают разобраться в условиях различных госпрограмм".

"И центр, и окна в районах области будут объединены единой информационной системой, то есть предпринимателям из районов не надо будет ездить в Нижний Новгород для получения консультаций и госуслуг, что в значительной степени сэкономит их время и средства", - сообщил Глеб Никитин.

В региональном минпроме добавили, что для предпринимателей также заработал мойбизнес52.рф – сейчас продолжается его наполнение.

Напомним, центр и горячая линия "Мой бизнес" 8-800-301-29-94 открылись в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время.

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