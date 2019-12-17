Комплексное сопровождения людей с аутизмом реализуется в Нижегородской области Общество

Нижегородская область по распоряжению главы региона Глеба Никитина реализует концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями. Об этом сообщает консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков.

Концепция утверждена распоряжением правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 года. Цель концепции - создание системы комплексного непрерывного сопровождения людей с РАС, направленной на их максимальное развитие, адаптацию и интеграцию в общество. По данным статистики в Нижегородской области на 1 января 2019 года зафиксировано 714 случаев РАС, 1 человек - старше 18 лет.

В рамках реализации концепции на базе консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков начал работу ресурсный центр по оказанию консультативной психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи для людей с диагнозом РАС.

"Диагноз РАС в большинстве случаев в настоящее время устанавливается детям в возрасте от 5 до 9 лет. Соответственно поздно начинаются абилитационные и реабилитационные мероприятия. Оптимальный возраст для раннего выявления признаков РАС - от 1,5 до 3 лет. Чем раньше у ребенка будут выявлены проявления аутизма и установлен диагноз, тем больше у него появится шансов на выздоровление", - сказала главный врач консультативно-диагностического центра Анна Кондюрина.

С целью раннего выявления расстройств аутистического спектра поведения в городских детских поликлиниках №22, 25, 27, 48 проводилось анкетирование детей раннего возраста. Всего по итогам 9 месяцев проанкетировано 9541 родителей детей в возрасте 18-30 месяцев (54,2 % от численности детей данного возраста). У 141 ребенка (1,4%) по данным скрининга выявлены факторы риска, дети направлены на консультацию к специалистам Центра для дальнейшего углубленного обследования. 31 ребёнок был осмотрен врачом-психиатром (21,9% от числа попавших в группу риска). У семи детей (22,5% от числа проконсультированных врачом- психиатром) диагноз "РАС" подтвердился.

За консультацией по поводу раннего выявления расстройств аутистического спектра поведения родители могут обратиться в ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков" по адресу: Нижний Новгород, переулок Чернопрудский, 4, тел. 8-831-430-89-50

Центр работает с понедельника по пятницу. Приём детей - с 8-00 до 20-00.

В каникулярный период (июнь, июли, август) консультативный приём осуществляется в одну смену: с 8-00 до 15-00.

Запись на консультативный приём: тел. 8- 831-430-89-50, на Портале пациента: portal52.is-mis.ru и при личном обращении в Центр.