"Бассейн в ФОКе "Юность" должен возобновить свою работу с 3 января", - Владимир Панов Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Бассейн в ФОКе "Юность" (ул.Ярошенко,5А) Московского района должен возобновить свою работу с 3 января 2020 года после получения положительного заключения по пробам воды от Роспотребнадзора. Об этом заявил глава города Владимир Панов в ходе инспекции работ по ремонту чаш бассейна 26 декабря.

"Все работы подрядчиком сделаны хорошо. Изначально должны были закончить 15 октября, но когда организация вышла на объект, вскрылись дополнительные дефекты, которые остались от застройщика ФОКа", - отметил Панов.

Владимир Панов напомнил, что после открытия комплекса в 2016 году в процессе эксплуатации появились протечки из чаш бассейна. Фирма, которая строила объект, была признана банкротом и не выполнила своих гарантийных обязательств. 3 года бассейн был закрыт. Из городского бюджета на ремонт было выделено 20 млн рублей, через конкурс определен подрядчик.

По словам руководителя подрядной организации Сергея Ильченко, в ходе ремонта гидроизоляция была выполнена по уникальной технологии, которая в Нижегородской области используется впервые. Полимерная основа сплошным слоем проложена не только под чашами бассейна, но и под душевыми комнатами для предотвращения вероятности протечек на нижний этаж. Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет.

Ранее сообщалось, что полимочевину применили при ремонте бассейнов дворца спорта "Юность".