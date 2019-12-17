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Общество

Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Павлове

26 декабря 2019 17:00  [27] Общество

Первый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся 26 декабря в Павлове на базе центральной районной больницы открылся первый в Нижегородской области Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал развитие проекта борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе одним из приоритетных.

"Основное направление работы центра амбулаторной онкологической помощи - выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. ЦАОП оснащен современным оборудованием, на покупку которого было выделено порядка 200 миллионов рублей. Такие центры остро необходимы в нашей области. Выявление онкологических заболевания на ранней стадии позволяет предотвращать их развитие и увеличивает шанс пациентов на выздоровление. Всего в рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе будут открыты 12 центров амбулаторной онкологической помощи", - сказал Глеб Никитин.

В торжественном открытии центра принял участие министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов.

"Первый центр амбулаторной онкологической помощи в регионе оснащен самым современным оборудованием: магнитно-резонансным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, маммографом, рентгендиагностическим комплексом, и другой высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии", - пояснил Александр Смирнов.

Кроме Павловского района центр будет обслуживать жителей Сосновского района, Вачи и Богородска - всего порядка 200 тысяч человек. Для работы в ЦАОП Павлова подготовлены квалифицированные кадры, на сертификационном курсе по онкологии прошли обучение врачи Павловской ЦРБ, поставлено современное оборудование. В центре работают 8 специалистов, в том числе, онко-уролог, онко-гинеколог, химиотерапевт.

В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в настоящее время осуществляется переоснащение оборудования в медицинских учреждениях региона.

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