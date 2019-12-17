Более 5 тысяч незаконных объектов на теплосетях "Т Плюс" будут ликвидированы Общество

ПАО "Т Плюс" в ходе совместных рейдов выявило 5196 незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей в 35 городах своего присутствия. Материалы по каждому объекту направлены в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства вынесут владельцам "самостроя" предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов, пояснили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

Больше всего незаконных сооружений зафиксировано в Перми – 712. На втором месте – Ижевск с 464 нарушениями. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Киров с 403 объектами. Наиболее распространенный тип "самостроя" – автомобильные парковки, их 1782. Следом идут детские площадки (656 штук) и заборы (451 штука).

На территории работы Нижегородского филиала "Т Плюс" – в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе выявлено в общей сложности 208 объектов, размещенных с нарушениями охранных зон тепловых сетей.

Размещение незаконных объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено строительными нормами и правилами. Сооружения создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и может стать причиной порывов и протечек. Они грозят не только перерывами в теплоснабжении, но и провалами грунта, что может стать причиной несчастных случаев.

"Т Плюс" в течение зимы проведет повторные рейды по объектам, чтобы убедиться в их ликвидации.