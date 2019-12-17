Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2019 10:50  [291] Более 5 тысяч незаконных объектов на теплосетях "Т Плюс" будут ликвидированы
27 декабря 2019 10:27  [59] Благотворительная акция "Короб Добрых Дел" проходит в нижегородском ТРК "Небо"
27 декабря 2019 09:58  [346] "У МЧС особая миссия – первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде", - Валерий Синьков
27 декабря 2019 09:39  [87] Дома и детский сад в районе ул.Фруктовой остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода в Нижнем Новгороде
26 декабря 2019 18:21  [184] Библиотека нового поколения открылась в Гагине в рамках нацпроекта "Культура"
26 декабря 2019 17:17  [190] Достройка второй очереди ЖК "Новинки Smart City" идет по графику
26 декабря 2019 17:00  [195] Первый центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Павлове
26 декабря 2019 16:52  [515] "Смена учредителя школ и детсадов поселков Кудьма и Новинки не повлияет на образовательный процесс", - Елена Платонова
26 декабря 2019 16:34  [251] Благоустроенную территорию лесопосадки открыли в Выксе
26 декабря 2019 16:12  [188] Нижегородцы перед Новым годом получили более 3 тысяч льготных елок
Общество

Более 5 тысяч незаконных объектов на теплосетях "Т Плюс" будут ликвидированы

27 декабря 2019 10:50  [291] Общество

ПАО "Т Плюс" в ходе совместных рейдов выявило 5196 незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей в 35 городах своего присутствия. Материалы по каждому объекту направлены в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства вынесут владельцам "самостроя" предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов, пояснили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

Больше всего незаконных сооружений зафиксировано в Перми – 712. На втором месте – Ижевск с 464 нарушениями. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Киров с 403 объектами. Наиболее распространенный тип "самостроя" – автомобильные парковки, их 1782. Следом идут детские площадки (656 штук) и заборы (451 штука).

На территории работы Нижегородского филиала "Т Плюс" – в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе выявлено в общей сложности 208 объектов, размещенных с нарушениями охранных зон тепловых сетей.

Размещение незаконных объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено строительными нормами и правилами. Сооружения создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и может стать причиной порывов и протечек. Они грозят не только перерывами в теплоснабжении, но и провалами грунта, что может стать причиной несчастных случаев.

"Т Плюс" в течение зимы проведет повторные рейды по объектам, чтобы убедиться в их ликвидации.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph