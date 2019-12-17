ЭнергосбыТ Плюс напомнил своим должникам о возможности списания пени Общество

АО "ЭнергосбыТ Плюс" напомнил своим должникам о возможности списания пени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В декабре специалисты нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" осуществили порядка 20 тысяч звонков и семи тысяч обходов по месту жительства должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове. Неплательщикам напомнили о необходимости погашения долга за коммунальные услуги и возможности списания пени в рамках акции "В Новый год – без долгов!".

Также в декабре на подъездах многоквартирных домов Дзержинска и Кстова было размещено 7 тысяч объявлений оранжевого цвета с указанием номеров квартир должников.

"В этот раз мы немного изменили подачу информации. Показали не только сумму долга, но и пени. Кстати, у многих неплательщиков сумма пени в разы превышает сумму долга. Таким должникам стоит обязательно воспользоваться возможностью списать пени в рамках акции "В Новый год – без долгов". Конечно, рекомендуем встретить праздник без долговых обязательств всем нашим клиентам", - сказал директор нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Если долги не будут оплачены в рамках акции, то компания приступит к подготовке документов в суд, и помимо суммы основного долга и пени, должник оплатит еще и все судебные издержки.