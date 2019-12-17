iPhone 11 разыграли в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью универмага "Сормовские зори"

iPhone 11 разыграли в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" 21 декабря 2019 года. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.



Главным призом акции "Мечта на Новый год" стал престижный AppleiPhone 11 Pro64Gb. В ней приняли участие более 2 тысяч человек.

Было организовано выступление музыкантов группы "Кузькины дети", на входе гостей встречал огромный танцующий белый медведь. Дед Мороз поздравлял нижегородцев с наступающим праздником, угощал мандаринами и фотографировался со всеми желающими. Гостей праздника также угощали чаем, пирогами и леденцами.

Для участия в розыгрыше необходимо было совершить покупку на сумму от 1 000 рублей в одном из отделов универмага, получить купон участника и положить его в стеклянный куб. Розыгрыш прошёл в формате лотереи.

Так были разыграны: снегокат, тюбинг, подарочные новогодние наборы, огромные сладкие подарки и сертификаты на покупки в универмаге.

Обладателем главного приза - AppleiPhone 11 Pro64Gb - стал Артур Караханов. Он признался, что победа в финальном розыгрыше для него была неожиданной, хотя с самого утра он волновался и надеялся на удачу.

Финал акции сопровождался яркой шоу-программой. Зажигательными танцевальными номерами порадовал присутствующих коллектив "Dance4U". Участники акции состязались в конкурсе на знание новогодних атрибутов, а мужчины поднимали гири.

"Мы рады, что смогли осуществить новогодние мечты наших покупателей. Акция "Мечта на Новый год" - про веру в чудо, веру в то, что желания исполняются, если очень этого захотеть. Участники акции приходили семьями, с детьми. Люди улыбались, в их поведении чувствовалось новогоднее настроение, которое распространялось и на нас. Хочу от коллектива универмага "Сормовские Зори" поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать добра, радости и благополучия в новом году", - поделился впечатлениями генеральный директор универмага "Сормовские Зори" Иван Сипров.

Следить за новостями универмага можно на официальном сайте http://sormovskie-zori.ru/ и на страницах социальных сетей: ВКонтакте https://vk.com/sormovskiezori и Инстаграм https://www.instagram.com/sormovskiezori_nn/.