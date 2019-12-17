Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2019 12:35  [41] Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда может появиться в Нижегородской области
27 декабря 2019 12:23  [50] ЦУМ приглашает именинников декабря на праздник "Морозный BOOM"
27 декабря 2019 12:22  [68] Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января
27 декабря 2019 11:44  [382] Тарифы на тепло в Нижнем Новгороде будут снижены в 2020 году
27 декабря 2019 11:38  [59] ЭнергосбыТ Плюс напомнил своим должникам о возможности списания пени
27 декабря 2019 10:50  [348] Более 5 тысяч незаконных объектов на теплосетях "Т Плюс" будут ликвидированы
27 декабря 2019 10:27  [90] Благотворительная акция "Короб Добрых Дел" проходит в нижегородском ТРК "Небо"
27 декабря 2019 09:58  [379] "У МЧС особая миссия – первыми прийти на помощь тем, кто оказался в беде", - Валерий Синьков
27 декабря 2019 09:39  [127] Дома и детский сад в районе ул.Фруктовой остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода в Нижнем Новгороде
26 декабря 2019 18:21  [193] Библиотека нового поколения открылась в Гагине в рамках нацпроекта "Культура"
Общество

Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января

27 декабря 2019 12:22  [68] Общество

Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Начало слушаний в 15:00 по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж).

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала переход на мажоритарную систему: количество депутатов сократится до 35.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph