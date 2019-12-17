Комиссия допустила 27 кандидатов на пост министра спорта Нижегородской области Политика

Экспертная комиссия допустила 27 кандидатов к очному этапу отбора на пост министра спорта Нижегородской области. Заседание состоялось 27 декабря 2019 года.

Заявку на участие в отборочных процедурах изначально оставили 77 человек, 46 из них полностью выполнили все процедуры заочного этапа.

"Это один из самых масштабных отборов "Команды Правительства". И по числу участников, и по представительству: на пост нижегородского министра спорта претендуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, люди, имеющие руководящий опыт в спортивной сфере", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области, председатель экспертной комиссии Андрей Бетин.

Комиссия также проанализировала инициативы, поступившие на портал "Команда Правительства" от жителей. Кандидаты должны будут обозначить пути их решения в ходе деловой игры и защиты программ.

К очному этапу и защите проекта/программы развития спортивной сферы допущены:

директор ФОКа "Триумф" в Володарском районе Александр Ворошилов,

председатель Нижегородского областного отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация КУДО России" Владимир Поддымников-Гордеев,

самбист и дзюдоист, чемпион мира, чемпион Европы, директор МБУ "Спортивная школа" Дворец спорта "Северная звезда" Раис Рахматуллин,

Илья Медведев (последнее место работы - руководитель направления ООО "Управляющая Компания "Союзный Центр"),

директор по развитию международной спортивной организации Instat Максим Гафуров,

директор ГБУ "СШ №4" департамента спорта г. Москва Михаил Спиридонов,

помощник главы администрации Володарского района Сергей Смирнов,

заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов,

президент РОО "Федерация регби Нижегородской области" Борис Бабенко,

заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Сергей Тарасов,

директор департамента в администрации Вадского района Сергей Макаров,

руководитель ООО "Федерация хоккея Городецкого района" Алексей Гладков,

исполнительный продюсер ГТРК "Нижний Новгород" Андрей Колганов,

главный специалист ГБУ ДО Региональный центр "Вега" Павел Шестаков,

спортсмен-бобслеист, серебряный призер Чемпионата мира, преподаватель военного университета министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Труненков,

биатлонист, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, предприниматель Николай Круглов,

заместитель директора ФГБУ "Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем" Александр Сердюков,

заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов,

советник генерального директора общероссийского профессионального союза футболистов Дмитрий Кондратов,

заместитель начальника отдела правового департамента Евразийской экономической комиссии Мария Павлова,

заместитель директора ГАУ НО "Центр спортивной подготовки" Виталий Карасев,

исполнительный директор ООО "Н202" Александр Коняшин,

пятикратный чемпион РСФСР, профессор НГПУ им. К.Минина Виталий Скитневский,

генеральный директор ООО "Сормович Рекорд" Анастасия Радомысльская,

гимнастка, олимпийская чемпионка, руководитель направления "Художественная гимнастика" ООО "Темп" Дарья Шкурихина,

директор МАУ "ФОК" в р.п. Шаранга Сергей Перунов,

заместитель председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Ирина Еременко.

Напомним, Сергей Панов покинул пост министра в ноябре этого года.