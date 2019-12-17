Более 300 км газовых сетей построено в Нижегородской области в 2019 году Экономика

Более 300 км газовых сетей построено в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в ходе своего ежегодного отчета о развитии региона на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года Глеб Никитин сообщил о том, что распределительные газопроводы низкого давления и межпоселковые газопроводы высокого давления были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году. Всего 32 объекта газификации.

"На строительство газопроводов в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей. Я напомню, в 2017 году это было менее 100 млн рублей, сейчас 432", - подчеркнул губернатор.

В частности, в Дальнеконстантиновском районе завершено строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам в селе Маргуша, межпоселкового газопровода высокого давления, который позволит обеспечить газом села Большое и Малое Терюшево, деревню Макраша. В том числе, в селе Маргуша газифицированы фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, почтовое отделение.

Кроме того, по инвестиционной программе министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области было построено 14 объектов газификации протяженностью порядка 120 км.

В следующем году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области.

В том числе, в Краснооктябрьском районе начнется строительство газовых сетей, которые обеспечат газом деревни Дубровка, Абрамово, Сарга. В Ардатовском районе запланирована газификация сел Обход, Чуварлей-Майдан, Кармалейка, Березовка.