Газопроводы были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Распределительные газопроводы низкого давления и межпоселковые газопроводы высокого давления были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году. Всего 32 объекта газификации. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в ходе своего ежегодного отчета о развитии региона на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

"В рабочих поездках по области я вижу, что одной из наиболее острых проблем является проблема газификации. Мы понимаем, что движемся не такими высокими темпами, как хотелось бы. Но мы их наращиваем", - сказал Глеб Никитин.

"На строительство газопроводов в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей. В следующем году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 21 ноября во время встречи с жителями Вознесенского района Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево; 9 августа Глеб Никитин на встрече с населением Ветлужского района поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области организовать разработку проекта строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.

Ранее агентство подробно рассказывало о том, что более 1,2 млрд рублей направят на программу газификации Нижегородской области в 2020 году.

Подводя итоги этого года 25 декабря, Глеб Никитин также заявил, что 2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника; подготовлен законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей; более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам, минтранс даст предложения по ликвидации очагов аварийности на дорогах.