Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2019 17:40  [59] Газопроводы были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году
25 декабря 2019 17:30  [65] Глеб Никитин поручил нижегородскому минтрансу дать предложения по ликвидации очагов аварийности на дорогах
25 декабря 2019 17:19  [72] Нижегородские "Поезда здоровья" будут работать круглогодично
25 декабря 2019 17:05  [91] Причину повреждения теплотрассы на ул.Невзоровых выяснят надзорные органы
25 декабря 2019 16:48  [84] Законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей подготовлен по поручению Глеба Никитина
25 декабря 2019 16:45  [209] Провалы в грунте образовались под опорами метромоста в Нижнем Новгороде
25 декабря 2019 16:31  [92] "2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника", - Глеб Никитин
25 декабря 2019 16:17  [98] Нижегородская область получит 750 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы
25 декабря 2019 16:13  [103] "Мобильное приложение "Активисты Памяти" поможет в подготовке к празднованию юбилея Победы", - Глеб Никитин
25 декабря 2019 15:55  [121] Появилось новое объявление о продаже "Ночлежки Бугрова", но за более высокую цену
Общество

Газопроводы были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году

25 декабря 2019 17:40  [59] Общество

Фото: Александр Воложанин

Распределительные газопроводы низкого давления и межпоселковые газопроводы высокого давления были построены в 15 районах Нижегородской области в 2019 году. Всего 32 объекта газификации. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил в ходе своего ежегодного отчета о развитии региона на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года.

"В рабочих поездках по области я вижу, что одной из наиболее острых проблем является проблема газификации. Мы понимаем, что движемся не такими высокими темпами, как хотелось бы. Но мы их наращиваем", - сказал Глеб Никитин.

"На строительство газопроводов в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов направлено 434,8 миллиона рублей. В следующем году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 21 ноября во время встречи с жителями Вознесенского района Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево; 9 августа Глеб Никитин на встрече с населением Ветлужского района поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области организовать разработку проекта строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.

Ранее агентство подробно рассказывало о том, что более 1,2 млрд рублей направят на программу газификации Нижегородской области в 2020 году.

Подводя итоги этого года 25 декабря, Глеб Никитин также заявил, что 2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого субботника; подготовлен законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей; более 1,6 млрд рублей выделено из бюджета Нижегородской области в этом году на помощь дольщикам, минтранс даст предложения по ликвидации очагов аварийности на дорогах.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph