Инновационную разработку для незрячих начали тестировать в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Инновационную разработку для незрячих начали тестировать в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги 2019 года.

По словам губернатора, в регионе проходит испытание перспективная технология, которая позволит инвалидам по зрению определять номера общественного транспорта и находить вход с помощью камеры обычного смартфона.

"Идея нижегородских разработчиков задействовать нейросети и компьютерное зрение для помощи незрячим получила премию "IT вершины" - высшую награду в сфере информационных технологий в России. Разработка команды "Mixar" сейчас тестируется на улицах Нижнего Новгорода. Ею уже интересуются в Лионе, Берлине и Амстердаме", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что за 2019 год в регионе стартовали порядка 200 новых проектов, благодаря которым нижегородцам стали доступны около 1000 дополнительных социальных услуг. Кроме того, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе разработан навигатор социальных услуг – интерактивный каталог, который не имеет аналогов в России. Навигатор объединит информацию обо всех услугах нижегородских социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, в том числе и об услугах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Премии имени Кулибина вручили нижегородским изобретателям 24 декабря этого года. Участники представили более 1000 объектов интеллектуальной собственности, в том числе была представлена перспективная разработка для параолимпийского спорта – инвалидная безмоторная коляска, целый ряд инновационных проектов в области медицины.