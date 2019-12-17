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Политика

Глеб Никитин исполнил желание юного нижегородца

27 декабря 2019 16:57  [309] Политика

Желание 17-летнего нижегородца Кирилла Питерина помог исполнить губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 26 декабря 2019 года перед началом заседания Государственного совета в Московском кремле Глеб Никитин принял участие во всероссийском проекте "Елка желаний Желанием Кирилла Питерина было посидеть в кабине военного самолета и полетать в качестве пассажира. Губернатор связался с Кириллом и директором завода "Сокол" Владимиром Семёновым, чтобы участник проекта как можно скорее мог познакомиться с авиационной техникой.

На авиапредприятии Кирилл Питерин увидел модернизированный самолет МИГ-31. Летчик-испытатель Сергей Кара рассказал Кириллу об основах управления самолета, устройстве кабины, поделился личным опытом.

"Безусловно, произвело впечатление плюс еще фактор неожиданности. В общем колоссальный эффект получился. Настоящий новогодний подарок", - поделился Кирилл Питерин своими впечатлениями.

"Конечно, мне хотелось сделать ему подарок. Так вот и получилось. Я точно также ему ничего не сказала, и желание сбылось. Он получил то, что хотел. И эти глаза, когда ты неожиданно приносишь подарок – они дорогого стоят", - сказала мама Кирилла Евгения Питерова.

"У Кирилла – прекрасные желания. В свое время люди с такими же мечтами стояли у истоков авиации, изобретали и лично испытывали самолеты. Навсегда в историю вошли уроженцы нашего региона – Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Гордостью области является авиазавод "Сокол", где создают боевые машины, известные во всем мире. Надеюсь, что Кирилл продолжит развиваться в направлении техники и авиации. У нас в регионе есть все возможности, чтобы получить профильное образование и работать в этой важнейшей отрасли", - отметил Глеб Никитин.

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