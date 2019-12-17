Глеб Никитин выполнит три желания нижегородских детей в рамках всероссийского проекта "Елка желаний" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин выполнит три желания нижегородских детей в рамках всероссийского проекта "Елка желаний", в котором он принял участие 26 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мечты ребят со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом кремлевском дворце в Москве. Глеб Никитин снял все три желания - из Нижегородской области.

Нижегородец Кирилл Питеров написал, что хочет посидеть в кабине настоящего военного самолета и полетать в качестве пассажира.

"Это очень нижегородское желание. У нас сильная авиационная промышленность, есть легендарный завод "Сокол". Обязательно поможем Кириллу исполнить его мечту", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор связался с директором завода Владимиром Семеновым и договорился об исполнении мечты мальчика.

Злата Халдина мечтала побывать в Москве.

"Уже поговорил об этом с Сергеем Собяниным. Нужно, чтобы Злата смогла увидеть и полюбить столицу", - отметил глава региона.

Еще одна нижегородка Глафира Шапкина рассказала о своей мечте - встретить день рождения с аниматорами из мультфильма "Холодное сердце".

"Не очень хорошо разбираюсь в современной мультипликации, но это желание мы также обязательно исполним", - пообещал Глеб Никитин.