Полностью ликвидировать объекты "Черная дыра", "Белое море", "Игумново" должны весной 2020 года, - Глеб Никитин Общество

Полностью ликвидировать объекты "Черная дыра", "Белое море", "Игумново" должны весной 2020 года, - Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 25 декабря глава региона Глеб Никитин во время своего ежегодного отчета о развитии региона подвел итоги реализации национального проекта "Экология".

"Качество жизни человека определяется не только развитыми сферами здравоохранения, образования, городской среды, но и хорошей экологией. Перед нами стоят важные целевые показатели по увеличению до 35,5% доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию к 2024 году. Уже в 2019 году мы достигли показателя 23,3%", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона также напомнил, что 4 декабря в Нижнем Новгороде открылся крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров "Фантастик Пластик". Мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн отходов полимеров в год. Запуск предприятия также поможет в достижении показателей национального проекта "Экология".

"Одной из главных задач реализации нацпроекта в Нижегородской области является ликвидация трёх наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда к апрелю 2020 года. Речь идёт о "Чёрной дыре", "Белом море" и "Игумново". Общий объем финансирования данных мероприятий составляет более 7 миллиардов рублей. На сегодняшний день мы полностью движемся в соответствии с графиком. Полностью ликвидировать эти объекты мы должны весной 2020 года", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

По поручению Глеба Никитина региональная служба по тарифам первая в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.