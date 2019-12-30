Комиссия по землепользованию поддержала смену зонирования пос.Стахановский Нижнего Новгорода Общество

Фото: Яндекс.Карты

Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области одобрила смену зонирования территории посёлка Стахановский в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 30 декабря 2019 года.

Изучив результаты публичных слушаний, члены комиссии одобрили смену зонирования. Соответствующие изменения будут внесены в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода. Таким образом, местные жители вскоре вновь смогут распоряжаться своей собственностью – регистрировать или продавать дома и участки.

Генпланом Нижнего Новгорода 2010 года часть посёлка Стахановский определена как зона многоэтажного жилищного строительства в связи с намерениями по возведению новых жилых массивов и развитию транспортных коридоров. До изменения федерального законодательства жители посёлка регистрировали права на свои дома по упрощенной процедуре, невзирая на решения генплана. Но с 2017 года для регистрации прав на частный жилой дом требуется предоставить разрешение на строительство. Поскольку зонирование посёлка Стахановский не предполагает индивидуального жилищного строительства, то органы МСУ перестали выдавать разрешительные документы.

В комиссию поступали "точечные", то есть касающиеся отдельных участков, обращения от жителей Стахановского. Учитывая их количество, в феврале 2019 года по инициативе департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области комиссия решила пересмотреть зонирование всей территории посёлка.

"Департамент проделал большую работу и подготовил проектное обоснование изменения транспортной схемы, которую предусматривал генплан 2010 года. При этом мы учли большую часть замечаний, высказанных жителями. Комиссия не согласилась лишь с предложением поглотить дороги и проезды жилой зоной. Тем самым мы разграничили публичную и частную территории", - отметила директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

"Мнения жителей были учтены, но частично. У территории есть свои законы развития, а права жителей ограничиваются размерами их участков. Главное – это снятие угрозы многоэтажной застройки в посёлке", - подчеркнул член комиссии, директор научно-производственного объединения "Архстрой" Александр Дехтяр.

На том же заседании члены комиссии рассмотрели вопрос целесообразности внесения изменений в генплан и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода в части изменения зонирования территории СНТ № 1 "Малышево", расположенного вблизи посёлка Стахановский, на зону коллективных садов и дачных участков. Члены СНТ опасаются, что по их садовому товариществу будет проложена магистраль. Члены комиссии решили отложить данный вопрос до следующего заседания.

Администрация Нижнего Новгорода должна провести комплексный анализ использования территорий садовых товариществ, а позицию по СНТ № 1 "Малышево" предоставить комиссии до 31 января 2020 года.