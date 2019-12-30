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Общество

Программа соцадаптации бывших заключенных будет разработана в Нижегородской области

30 декабря 2019 11:27  [76] Общество

Программа социальной адаптации бывших заключенных будет разработана в Нижегородской области. Согласно распоряжению правительства Нижегородской области, министерству социальной политики региона, региональному минздраву, минобру и управлению по труду и занятости населения поручено в срок до 1 марта 2020 года разработать и утвердить порядок учета бывших заключенных, нуждающихся в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

Речь идет о тех, кто уведомил власти о желании после освобождения вернуться на бывшее место жительства в Нижегородскую область. Сделать это, согласно документу, необходимо в шестимесячный срок после выхода из мест лишения свободы. Министерству образования региона распоряжением поручено разработать порядок повышения квалификации бывших заключенных.

Напомним, заключенные изготовили резиденцию Деда Мороза на пл.Минина.

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