Программа соцадаптации бывших заключенных будет разработана в Нижегородской области Общество

Программа социальной адаптации бывших заключенных будет разработана в Нижегородской области. Согласно распоряжению правительства Нижегородской области, министерству социальной политики региона, региональному минздраву, минобру и управлению по труду и занятости населения поручено в срок до 1 марта 2020 года разработать и утвердить порядок учета бывших заключенных, нуждающихся в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.



Речь идет о тех, кто уведомил власти о желании после освобождения вернуться на бывшее место жительства в Нижегородскую область. Сделать это, согласно документу, необходимо в шестимесячный срок после выхода из мест лишения свободы. Министерству образования региона распоряжением поручено разработать порядок повышения квалификации бывших заключенных.



Напомним, заключенные изготовили резиденцию Деда Мороза на пл.Минина.