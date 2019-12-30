Северо-восточный обход Дивеева начнут строить в 2020 году Экономика

Северо-восточный обход села Дивеево начнут строить в 2020 году. Государственный контракт на производство работ заключен с ООО "Строительная компания "Орион плюс". В соответствии с документацией, объект должен быть сдан в IV квартале 2021 года. Об этом сообщил директор ГКУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" Сергей Серба.

Зона строительства расположена на берегу реки Вичкинзы в 180 км от Нижнего Новгорода, в 65 км от Арзамаса и в 12 км от Сарова. Общая площадь участка шириной 100 метров на пересечениях с автодорогами Выездное - Дивеево - Сатис и Ардатов - Дивеево составляет 92,3 га.

В соответствии с проектом, который получил положительное заключение госэкспертизы, будут построены двухполосная дорога протяженностью 4,9 км с шириной проезжей части 7 метров и 5-метровый мост через реку Вичкинза. Кроме того, проектом предусмотрено устройство водопропускных труб, ливневой канализации и локальных очистных сооружений. На этапе подготовки к работам специалистам предстоит переложить существующие сети электроснабжения, связи и газоснабжения. На эти цели будет направлено около 714 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года было завершено строительство Юго-восточного обхода центральной части села Дивеево. Длина новой объездной дороги, включая мост через реку Вичкинза, составила около 3 км. На эти цели было направлено 354,6 млн рублей.

Напомним, в марте 2019 года правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего в перечне более 50 мероприятий, в первую очередь - строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство.

В ближайшие годы здесь появятся новая автостанция, перехватывающая парковка для легковых машин и туристических автобусов и центр культурного развития.

Напомним, еще один участок выделили для строительства дороги около паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в ноябре этого года.