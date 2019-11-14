Еще один участок выделили для строительства дороги около паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще один участок выделили для строительства дороги около паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Об этом стало известно в ходе Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 22 ноября 2019 года.

Земельный участок площадью 186,1 тысяч кв.м. расположен северо-восточнее обхода Дивеева на дорогах Выездное-Дивеево-Сатис и Ардатов-Дивеево. Он передан Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области в постоянное пользование.

Дорогу планируется построить за 612,4 млн рублей.

Напомним, что новую дорогу для паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" открыли в сентябре 2019 года. Речь идет о юго-восточном обходе центральной части села Дивеево. Строительство этой трассы началось летом 2018 года. Длина объездной дороги составляет около 3 км.

Ранее правительство России поддержало предложения региона по развитию данного паломническо-туристического кластера. На его развитие выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.