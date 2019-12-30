"Пусть наступающий 2020 год станет показательным началом нового десятилетия", - Дмитрий Барыкин Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Новым годом.



"Завершается последний год десятилетия. Всё лучшее, что было сделано в Нижнем Новгороде за 2019 год, – это результат совместной работы всех тех, кто готов отдавать свои силы, талант, время и мастерство для благополучия нашего города.

Каким станет новый год, что он принесет, во многом зависит от каждого из нас. В планах на 2020 год немало важных и ответственных задач: празднование 75-летия Великой Победы, подготовка к 800-летию, завершение благоустройства всех городских парков. Уверен, что нам хватит опыта и сил, терпения и настойчивости успешно их выполнить и сделать наш город по-настоящему комфортным, современным и дружелюбным.

Пусть наступающий 2020 год станет показательным началом нового десятилетия, в котором осуществятся все, даже самые смелые мечты. Желаю, чтобы Новый год вошел в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью и стал счастливым для каждого нижегородца!" - пожелал Дмитрий Барыкин.