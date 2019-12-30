Инвестору одобрили кредит для создания уникального нижегородского образовательного центра Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Группе компаний "Просвещение" одобрили кредит для создания в Нижнем Новгороде и на Бору комплекса зданий, где расположится уникальный образовательный центр. Об этом сообщает пресс-центр Волго-Вятского банка Сбербанка России.

Кредитором выступает Сбербанк. Автором концепции создания центра выступает ГК "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования региона. После сдачи объекты передадут в собственность региона.

Здания будут строиться по договору концессии. Концессионер - ГК "Просвещение", построит комплекс зданий, которые в целом рассчитаны на 4,55 тысяч мест. Учебные корпуса расположатся в Нижнем Новгороде и на Бору, плюс центры дополнительного образования, объединенные единой образовательной программой. Один из таких учебных корпусов построят в мкрн "Юг". Также предлагаются площадки под корпуса в Верхних Печерах и Сормовском районе.

Уникальность центра заключается в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5-7 классов; вторая – старших школьников, с 8 по 11 класс. На второй ступени деятельность будет сфокусирована на предпрофильной подготовке.

Концессионер намерен построить образовательный комплекс за два года, само соглашение с областью будет действовать 13 лет. Объем инвестиций составляет 7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, инвестор вкладывает до 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредитные средства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее говорил, что реализация такого проекта позволит решить проблемы очередности при поступлении в школы и ликвидировать вторую смену обучения.

Вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин считает, что создание подобного образовательного центра в Нижегородской области станет началом реализации целого комплекса уникальных для страны концессионных проектов по строительству образовательной инфраструктуры инновационного характера.