Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве крупнейшего образовательного комплекса в Нижегородской области Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве крупнейшего регионального образовательного комплекса в ходе рабочей встречи 10 октября 2019 года.

Владимир Путин задал вопрос о том, как планируется расходовать ресурсы, которые высвобождаются в связи со снижением долговой нагрузки.

"В первую очередь это, конечно, национальные проекты. На финансовое обеспечение национальных проектов с 2019 по 2021 год выделяется 75 млрд рублей. Из них 47,8 млрд выделяет федеральный бюджет, остальные –региональный бюджет. Если говорить по 2019 год, то 17 млрд – федеральный бюджет, 9,7 млрд –региональный бюджет, то есть у нас получается около 35 процентов региональное финансирование. Национальные проекты это наш драйвер развития, поэтому мы уделяем им такое внимание", - доложил Глеб Никитин.

Губернатор сделал акцент и на реализацию региональных программ, в частности, это касается ремонта объектов социальной сферы. С 2015 по 2017 год на эти цели было выделено в три раза меньше средств, чем в 2018-2020 годах.

Особое внимание Президент поручил уделить строительству новых образовательных учреждений.

"У нас ситуация в демографической сфере очень сложная за счет нескорых обстоятельств, связанных с потерями в годы второй мировой войны и началом 90-х годов. Но, благодаря результатам демографической политики в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличиться в ближайшее время. И нам нужно быть к этому готовым, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе мы не только не ликвидируем третью и вторую смены в школах, но и они у нас будут нарастать. Поэтому делать это надо сейчас", - сказал Владимир Путин.

"Новое строительство у нас есть. Оно ведется в рамках национального проекта "Образование". Плюс мы сейчас начинаем концессионное соглашение по строительству большого образовательного комплекса в Нижнем Новгороде на 4 000 мест", - подчеркнул Глеб Никитин.

Образовательный центр будет состоять из четырех корпусов

Напомним, что крупнейший образовательный центр планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и г. о. г. Бор, центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой. Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс. Основной фокус второй ступени — предпрофильная подготовка и ранняя профориентация.

"Реализация такого проекта позволит решить такие злободневные проблемы, как очередность при поступлении в школы, ликвидация второй смены обучения. Рассчитываю, что, с учетом опыта группы компаний "Просвещение", создание образовательного центра повысит качество школьного образования, а также поспособствует объединению образовательного процесса с отдыхом и оздоровлением детей", — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, Владимир Путин также провел в Нижнем Новгороде заседание совета по развитию физкультуры и спорта. Задача нацпроекта "Демография" - увеличить продолжительность жизни людей.