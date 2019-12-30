Нижегородская транспортная полиция и корги организовали акцию "Полицейский Дед Мороз" 30 декабря на Московском вокзале
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, в роли новогодних сказочных героев выступили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка вместе с работниками Горьковской железной дороги напоминали маленьким пассажирам о правилах безопасного поведения на объектах транспорта и дарили сладости.
Помощь в раздаче новогодних сюрпризов оказали представители кинологической службы транспортной полиции – младший инспектор-кинолог Ольга Чумарова и служебные собаки Зигер и Рыжий. Единственный в России корги-полицейский в компании своего верного напарника стали самыми запоминающимися участниками новогоднего мероприятия.
Также для посетителей железнодорожного вокзала с праздничной программой выступил оркестр ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, единственный в России полицейский-корги стал звездой Инстаграма.
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