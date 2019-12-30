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Общество

Ледовая переправа через р.Сура открылась в Нижегородской области

30 декабря 2019 15:23  [2] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ледовая переправа через р.Сура открылась в Нижегородской области 30 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Автомобильная переправа в Пильнинском районе Наваты-Шумерля связала Нижегородскую область и Республику Чувашия.

Работать переправа будет только в светлое время суток. Разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/час.

Напомним, нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке.

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