Ледовая переправа через р.Сура открылась в Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ледовая переправа через р.Сура открылась в Нижегородской области 30 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Автомобильная переправа в Пильнинском районе Наваты-Шумерля связала Нижегородскую область и Республику Чувашия.

Работать переправа будет только в светлое время суток. Разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/час.

Напомним, нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке.